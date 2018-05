"Das war eine derartige Zumutung für die Frauen, und wie wollen Sie eine Frau, die schon über 400 Kilometer von Bayern nach Hessen gefahren ist, überzeugen, sich das Ganze noch mal zu überlegen und eventuell in einer Woche noch mal wiederzukommen", sagt Stapf. "Das hat mir so gestunken, dass ich die Stadt Stuttgart 1986 bis 1991 so bedrängt habe, dass die Stadt mir eine Einrichtung zum Schwangerschaftsabbruch in die städtische Frauenklinik gebaut hat, denn in Krankenhäusern waren Abbrüche erlaubt", sagt Stapf.

Der Arzt wird politisch aktiv, sitzt als Sachverständiger im Sonderausschuss "Schutz des ungeborenen Lebens", in dem die Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch bundesweit formuliert wurden. Der Satz, "der Schwangerschaftsabbruch ist möglich in einer Einrichtung, die die erforderliche Nachsorge gewährleistet" aus dem Gesetz stammt von Stapf. Da ist er schon längst Deutschlands berühmtester Abtreibungsarzt, gehasst von vielen – auch von der Bayerischen Staatsregierung.

1993 eröffnet er gegen deren Widerstände seine Praxis im Westend. Banken wollten ihm keinen Kredit geben. Zuvor hatten konservative Kräfte versucht seine Zulassung als Kassenarzt zu verhindern, unter anderem durch eine Mordanzeige, nachdem sich Stapf in einer Talkshow zur Sterbehilfe geäußert hatte. Die Staatsanwaltschaft legte die Anzeige nicht zu den Akten und ein Arzt, gegen den wegen Mordes ermittelt wird, bekommt keine Zulassung. Stapf schaffte es trotzdem und schlug sich künftig mit Lebensschützern herum, die die Frauen am Eingang zu seiner Praxis im Rückgebäude bedrängten.

Stapf: Wir haben das Leiden von den illegalen Abbrüchen noch mitbekommen

"Wir haben das Leiden von den illegalen Abbrüchen noch mitbekommen. Ärzte, die das damals gemacht haben, wollten, dass das ordentlich gemacht wird", sagt Stapf über seine Motivation und die seiner älteren Kollegen. "Nachdem sich das langsam aus den Kliniken herausbewegt hat, weil diese Ärzte selbst Praxen aufgemacht haben, kommt ein Schwangerschaftsabbruch in der Klinik nicht mehr vor. In einem Kreiskrankenhaus mit einem CSU-Landrat werden sowieso keine Abbrüche gemacht.

Woher sollen die Frauenärzte lernen, wie man mit einem Schwangerschaftskonflikt klarkommt und wie man einen Abbruch macht? Die Frauen gehen nach einer Stunde nach Hause. Da muss alles hundert Prozent stimmen. Da muss jemand schon sehr gut operieren. Und wer gut operiert, der hat die Nase so hoch, dass er keine Abbrüche macht, wo er permanent angeschossen wird", erklärt Stapf.

1997 musste er seine Praxis fast schließen. Da erließ Bayern das Bayerische Schwangerenhilfeergänzungsgesetz, nachdem ein Arzt nicht mehr einen Großteil seiner Einnahmen durch Abbrüche machen darf – das wäre das Ende für Stapfs Praxis gewesen. Mit vier Kollegen legte er beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde ein und gewann. Seine Klinik in Stuttgart musste Stapf mittlerweile schließen. Nachdem er aus der Frauenklinik ausziehen musste, fand er keine neuen Räumlichkeiten, da Lebensschützer potenzielle Vermieter bedrohten. In München zog seine Praxis 2016 um, auch hier fand er zunächst keine neuen Praxisräume.

Frauen kommen für Schwangerschaftsabbrüche aus dem Umland und Niederbayern

Rund 3.000 Frauen behandelt Stapf in seiner Klinik im Jahr. Es gibt noch eine Ärztin in Nürnberg, die ausschließlich Abbrüche macht. Der Rest sind Einzelkämpfer. "Wenn Herr Stapf aufhören würde, wäre das nicht nur ein Problem für die Münchner. Die Frauen kommen aus dem Umland oder Niederbayern nach München für Abbrüche", sagt eine Sprecherin der Beratungsstelle Pro Familia.

Laut Pro Familia sind es zehn bis fünfzehn niedergelassene Ärzte, die an ein oder zwei Wochentagen in Tageskliniken Abbrüche vornehmen. Viele der Ärzte, die nur gelegentlich Abbrüche machen, machen auch keine Abbrüche mehr kurz vor der zwölften Woche - obwohl es straffrei ist.

Warum hat Friedrich Stapf mit 70 Jahren noch eine neue Klinik eröffnet? "Erstens wollte ich nicht aufhören und zweitens hätte es keiner gemacht", sagt er. Es fehlt ihm an Arzthelfern und medizinischen Fachangestellten in seiner Praxis und es fehlt ein Nachfolger.

Jedes Jahr zahlt er brav seinen Beitrag, um an einer Fortbildung für Ärzte teilzunehmen, die Abtreibungen machen. Im Schnitt sieben andere Ärzte sind dort. Jemanden, der ausschließlich Schwangerschaftsabbrüche machen möchte und seine Klinik übernimmt, hat Friedrich Stapf dort in den all den Jahren nicht getroffen.

