Freundlich bis aggressiv Jan Ullrich: Escort-Dame schildert sein "hyperaktives" Verhalten

Den Ausführungen nach bot sich ihr zu Beginn des Treffens mit Ullrich ein sehr konträres Bild. So war er ihren Worten nach einerseits "auch wirklich freundlich am Anfang. Hat noch was zum Trinken angeboten. Da war wirklich alles in Ordnung." Andererseits sei er von Beginn an "hyperaktiv" gewesen, "die ganze Zeit hin- und hergelaufen. Der war überhaupt nicht ruhig. Und er hat auch die ganze Zeit um sich her geschlagen in dem Moment. Also gegen die Wand, dann hat er ein paar Handstände gemacht. Ist hin- und her gehüpft, gesprungen. Also er war keine Minute ruhig."