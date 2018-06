Scarlett Gartmann, die bei einer Münchner Model-Agentur unter Vertrag steht, ist im Gegensatz zu vielen anderen Freundinnen und Frauen der Nationalkicker dauerhaft bei der WM in Russland dabei. Vor allem mit Christina Ginter, der schönen Spielerfrau von Matthias Ginter, versteht sich Scarlett hervorragend. Die beiden zeigen sich in den sozialen Medien beim Shoppen, Essen und gemeinsamen Feiern. Dabei fällt auf: Die 24-Jährige setzt stets auf den natürlichen Look - zeigt sich ungeschminkt oder mit nur wenig Make-up. Sie ist die wohl natürlichste Schönheit under den deutschen Spielerfrauen.