Freundin des Rappers ist schwanger XXXTentacion: Seine Freundin bekommt ein Baby

XXXTentacion, dessen bürgerlicher Name Jahseh Dwayne Onfroy lautet, war am Montag im Alter von nur 20 Jahren in Florida auf offener Straße angeschossen und tödlich verwundet worden. Am Mittwoch hatte die Polizei einen ersten Verdächtigen festgenommen. Erst im März hatte Onfroy sein zweites Studioalbum "?" herausgebracht, das es in den amerikanischen Hip Hop Charts bis an die Spitze schaffte.