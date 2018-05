Freundin Cheryl Cole muss sich gedulden Liam Payne hat es mit der Hochzeit nicht eilig

Über die Beziehung von Liam Payne (24, "For You") und Cheryl Cole (34, "Fight For This Love") wurde in den letzten Monaten immer wieder heiß diskutiert. Dennoch scheint ihre Liebe den Fremdgeh-Spekulationen und Trennungsgerüchten standzuhalten. Für den nächsten Schritt sei der Sänger aber noch nicht bereit.