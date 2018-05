Freunde und nun TV-Kollegen "True Story": TV-Show für Michael Mittermeier und Roland Trettl

Spätestens seit der Erfolgsserie "How I Met Your Mother" ist der Ausruf "True Story" in die Alltagssprache übergegangen. Unter dieser englischen Beteuerung, die Wahrheit zu sagen, wird es auf VOX aber auch schon bald eine gemeinsame Comedy-Sendung von Michael Mittermeier (52, "Achtung, Baby") und TV-Koch Roland Trettl (46) geben. In "True Story" sollen Menschen die skurrilsten und witzigsten Geschichten erzählen, die so absurd sind, dass sie sie nur das echte Leben schreiben konnte.