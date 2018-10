Freudiges Wiedersehen "Game of Thrones": Dieser Charakter kehrt in Staffel acht zurück

Die finale achte Staffel der Erfolgsserie wird erst in der ersten Hälfte 2019 zu sehen sein. Warum Fans so lange auf die letzten sechs Folgen warten müssen, erklärten die Showrunner David Benioff und Dan Weiss während der Emmy Awards 2018: "Die letzte Staffel dauert lange, weil es das Größte ist, was wir jemals gemacht haben", so Benioff. "Ich denke, wenn die Leute es sehen, werden sie verstehen, warum es so lange gedauert hat", versprach er aber.