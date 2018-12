Gewinner Rafinha: Weil Kimmich in die Mitte befördert wurde, hat der Brasilianer einen Stammplatz als Rechtsverteidiger. Plötzlich ist eine Vertragsverlängerung über den Sommer 2019 hinaus nicht mehr undenkbar.

Krisen-Verlierer beim FC Bayern München

Verlierer Hummels: Der Innenverteidiger, bei Bundestrainer Joachim Löw (noch) gesetzt, hatte wegen eines Infekts zwei Spiele verpasst. Sein letzter Startelf-Einsatz? Beim 2:3 in Dortmund, als er ebenfalls kränkelnd in die Partie ging. Ein Eigentor. Nun sind Boateng/Süle im Abwehrzentrum gesetzt. Schoss am Samstag in der Halbzeitpause unmotiviert Elfmeter – aufs leere Tor.

Verlierer Martínez: Auch der Spanier hat seinen Stammplatz – als alleiniger Sechser – verloren, kam bei den letzten drei Siegen nur eine (!) Minute als Zeitschinde-Joker zum Einsatz. Scheint über dem Zenit seiner Schaffenskraft.

Verlierer Sanches: Nur noch trauriger Bankdrücker. Verließ am Samstag wie Hummels schnell und wortlos die Arena. Wenn der Achter diese Saison in der Liga von Beginn an spielte, konnte Bayern nie gewinnen.

Verlierer Robben: Spielt seine zehnte und letzte Saison in München. Der 34-Jährige kämpft um einen würdigen Abschied, meist jedoch in erster Linie gegen seinen Körper, zuletzt stoppten ihn Oberschenkelprobleme.