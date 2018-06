French Open Viertelfinale: Kerber und die neue Freundschaft zum Sand

Kerber will aggressiv spielen

Kerber trifft auf die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien, der sie in Melbourne nach einem 0:5-Rückstand, zwei abgewehrten Matchbällen und zwei eigenen Siegchancen schließlich 3:6, 6:4, 7:9 unterlag. "Das sind die Matches, die ich immer will: auf den größten Bühnen gegen die besten Spielerinnen", sagte die 30 Jahre alte Norddeutsche selbstbewusst. Wie immer will sie versuchen, vor allem auf sich selbst zu schauen, sich nicht nur auf ihre Stärke in der Defensive zu konzentrieren, sondern auch aggressiv zu spielen. In Paris klappte das bisher vorzüglich, noch ist Kerber im Turnier ohne Satzverlust und bewies in kritischen Momenten Nervenstärke.