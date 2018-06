Das bislang einzige Duell mit Chatschanow hatte Zverev 2016 in St. Petersburg klar gewonnen. Der 22-jährige Russe ist ein durchaus talentierter Sandplatzspieler und hatte bereits 2017 in Roland Garros die Runde der letzten 16 erreicht. Allerdings hatte er in den Wochen vor dem Major-Turnier am Bois de Boulogne bei den Masters in Madrid und Rom jeweils Erstrundenpleiten kassiert.