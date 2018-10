Die Polizei sucht in dem Zusammenhang nach zwei Frauen im Alter von etwa 50 Jahren. Sie sollen den Angaben zufolge am Dienstag in einem Haidhauser Supermarkt aggressiv gegen den 39-Jährigen vorgegangen sein. Wie die Münchner Polizei berichtet, hat eine von ihnen den Mann als "Neger" beschimpft.