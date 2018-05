München - 667 Mal stand Jupp Heynckes als Trainer in der Fußball-Bundesliga an der Seitenlinie – am kommenden Samstag wird es das letzte Mal für den frischgebackenen 73-Jährigen sein. Mit dem Spiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart endet auch die Bundesliga-Karriere des Triple-Helden von 2013.