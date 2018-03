Freihandel aufrechterhalten Ifo-Chef: Trumps Strafzölle "gefährlicher Irrweg"

Mexiko und Kanada von US-Einfuhrzöllen ausgenommen

Die USA haben am Donnerstag weltweite Einfuhrzölle auf Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium in Höhe von 10 Prozent verhängt (hier geht's zur Meldung). Ausgenommen werden zunächst nur die Nachbarn Mexiko und Kanada, was Trump bereits vorher signalisiert hatte. Die Zölle sollen innerhalb von 15 Tagen in Kraft treten. Eine Klausel soll es jedoch allen Ländern ermöglichen, auf der Grundlage von Einzelfall-Verhandlungen Erleichterungen zu erreichen.