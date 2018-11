Freie Wähler rudern zurück Beauftragte der Staatsregierung: Friede, Freude, Klage-Rückzug

SPD-Arnold: "So handeln Freie Umfaller"

Die SPD reagierte mit Spott auf den Kompromiss. Kaum seien die FW an den Fleischtöpfen, fielen sie um, lästerte SPD-Fraktionsvorsitzender Horst Arnold: "So handeln Freie Umfaller". Mit dem Gesetz, das der Landtag wohl erst 2019 verabschieden dürfte, wird die Zahl der von der Staatsregierung Beauftragten auf sieben begrenzt. Ihre monatliche Aufwandsentschädigung wird um 1.000 auf 2.000 Euro reduziert – und eigene Dienstwagen stehen ihnen in Zukunft nicht mehr zur Verfügung.