Zur Erinnerung: Der Express-Tunnel, so die Idee, soll in Untergiesing am ehemaligen Osram-Gelände etwa an der Schönstraße beginnen und dann ohne Aus- oder Zufahrt in den McGraw-Graben münden, ohne Anschluss an die Chiemgaustraße, sprich den Mittleren Ring. Wer aus dem Osten in den Tunnel will, muss wegen dieses fehlenden Anschlusses über die Stadelheimer Straße statt der Chiemgaustraße fahren.