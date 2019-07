Der Wirt des "Caffettino", der nicht namentlich erwähnt werden möchte, beklagt, dass in der Klenzestraße bislang keine Anlieferzone geschaffen wurde. "So wird uns nichts anderes übrig bleiben, als weiterhin vor der Tür zu be- und entladen", sagt er. "Das macht die Situation auch für die Radfahrer nicht besser." Sie müssten dann ausweichen und geraten in die Bahn von Autos und Tram. So sei am Ende keinem geholfen, am wenigsten den Radlern.

AZ-Umfrage: Was halten Sie vom neuen Radstreifen?

Claudius Blum (Hausmeister): "Das ist ein guter Ansatz, den Radfahrern mehr Platz zu geben. Es ist allerdings alles noch nicht so gut koordiniert. Das sieht man, wenn man – wie ich – als Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Was da los ist, ist ein Wahnsinn. Mir tun hier auch die Anwohner leid, die jetzt noch weniger Parkplätze haben."

Wiktoria Kharbech (Passantin in der Fraunhoferstraße): "Ich finde, der Radlstreifen ist eine tolle Idee. Er wird von den Radlern hier aber noch gar nicht wahrgenommen. Dafür bräuchte es wohl rote Farbe in der Radlzone – wie in der Schwanthalerstraße. Aber ich frage mich: Warum fahren immer noch Lkw durch die Fraunhoferstraße? Das ist das eigentliche Problem! Und ein Tempolimit. Das wäre sinnvoller."

André Bahlo (Inhaber der Pescheria): "Wir brauchen hier eine 30er-Zone. Man muss die Geschwindigkeit begrenzen. Das wäre eine sinnvolle Lösung für die Fraunhoferstraße. Ein Radlstreifen ist zumindest der richtige Weg. Wenn Parkplätze wegfallen, merken die Leute, dass sie anders in die Stadt kommen müssen, zum Beispiel mit dem E-Bike. Das müsste subventioniert werden."

