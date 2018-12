Der Studentin ließ sich nicht auf das Gespräch ein, sie ging weiter, doch der Unbekannte hielt sie wieder auf. Er hielt die junge Frau am Arm fest und griff ihr mit der anderen Hand unter den Rock, schildert die Polizei das versuchte Sexualdelikt. Die Münchnerin wehrte sich erneut und ging weiter. Doch an der Pestalozzistraße tauchte der Mann wieder auf - und fasste sie am Oberkörper an.