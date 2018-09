Die Beamten stellen in ihrer Mitteilung vom Mittwoch klar: "Im Zuge der ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck stellte sich heraus, dass die Geschädigte das angeblich gestohlene Bargeld lediglich an ihrem Arbeitsplatz vergessen hatte." Und weiter: "Weitere Nachforschungen und Auswertung von Videoaufzeichnungen in der S-Bahn erbrachten für die Ermittler den Verdacht des Vortäuschens einer Straftat durch die 30-Jährige zu Tage."