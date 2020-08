Trotzdem begutachtete sie die Stelle, an der das Tier gesichtet wurde. "Dort waren in der Tat zwei große Liegeabdrücke im Gras zu sehen, die von einer Großkatze stammen könnten", sagte Obersojer. Ihrer Meinung nach könnte die Melderin bei ihrer Beobachtung am Mittwoch also recht gehabt haben: "Es gibt immer wieder Leute, die sich solche Tiere illegal halten. Vielleicht war jemand damit überfordert und hat es ausgelassen."