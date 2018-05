WM-Kader: Kingsley Coman fehlt

Der lange verletzte Bayern-Profi fehlt auf einer Liste von 23 Spielern, die Nationaltrainer Didier Deschamps am Donnerstagabend in Paris bekannt gab. Coman hatte wegen eines Syndesmosebandrisses seit Februar nicht mehr gespielt, trainiert aber mittlerweile für ein Comeback. Der Flügelstürmer steht zumindest auf einer Ersatzliste mit elf Spielern, könnte also noch nachrücken.