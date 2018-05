Paris - Die spektakuläre Rettung eines Kindes durch Frankreichs "Spiderman" Mamoudou Gassama löst in sozialen Netzwerken zahlreiche Kommentare aus - dazu gehören auch Verschwörungstheorien. Ein Video zeigt, wie sich Gassama in Sekundenschnelle von Balkon zu Balkon eines Wohnhauses empor hangelt, wo sich das Kind an der Außenseite eines Geländers festklammert.