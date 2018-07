München – Familienvans führen in den letzten Jahren ein Schattendasein, die SUV haben ihnen massiv die Käufer abgezogen. Eigentlich gar nicht so clever von der angepeilten Zielgruppe, nämlich den Familien und den besonders freizeitorientierten Menschen mit viel Zubehör. Denn die Vans sind in Sachen Transportmöglichkeiten nach wie vor nicht zu schlagen. Und sie schauen mittlerweile ja auch ganz fesch aus – so wie der aktuelle Renault Scénic.