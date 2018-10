Französische Bulldogge mit tödlicher Stichverletzung gefunden Warum musste Tyson sterben?

Sofort geht's zur Tierärztin. Die vermutet auch bei Elly einen Schnitt oder Stich, mutmaßt noch, dass die Schwellung unter Umständen von einem Pferdetritt kommen könnte; doch Sabine glaubt das nicht. Elly und Tyson hätten sich nie Pferden freiwillig genähert.

Elly darf wieder mit nach Hause, braucht Antibiotika - doch Tyson bleibt die ganze Woche verschwunden. Die Familie sucht nach ihrem Hund, Sabines Eltern helfen, gehen jeden Tag in der Umgebung auf Streife. Sie setzen sich auf Felder, harren aus.

Sabine kontaktiert Hundetrailer und den Suchhundetrupp K9, bekommt wertvolle Tipps, legt Fährten mit eigener Kleidung aus, setzt Futterstellen. Alles vergebens.

Die Familie hängt Flyer aus: Am nächsten Tag wird Tyson gefunden

Am Donnerstag pflastert die Familie Geisenhausen mit Flyern anlässlich Tysons Verschwinden zu. Freitagmorgen entdeckt Sabines Papa dann den kleinen Hund; völlig unnatürlich liegend, die Beine nach oben, in einem Graben.

"Wir waren bei der Suche nur 100 Meter entfernt von ihm", sagt Sabine. Auch, dass der Hund nach dem Aufhängen der Flyer gefunden wird, kommt ihr seltsam vor. Es sei möglich, dass ihn jemand abgelegt habe. Tyson ist schwer verletzt, hat einen Stich im Nacken, Blutspuren aus den Ohren und Trittspuren im Gesicht. Die Familie ist erschüttert, erstattet Anzeige bei der Polizei.

"Ich will einfach wissen, was da los war. Und wer so etwas macht" , sagt Sabine am Sonntagmittag im Gespräch. Sie hat keinen konkreten Verdacht, es gab nie Drohungen wegen der Hunde. "Ich bin erschüttert. So etwas darf nicht passieren. Vor allem will ich nicht, dass es noch einen Hund trifft", sagt sie. Zur falschen Zeit am falschen Ort: Das treffe wohl auf Tysons und Ellys Schicksal zu.

Die Polizei in Vilsbiburg sucht nun nach dem oder den unbekannten Tätern. Hinweise zu dem Fall können an die Dienststelle abgegeben werden unter der Nummer 08741/96270.