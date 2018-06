Kümmert sich niemand um das Grab des einst so bekannten Schönheits-Chirurgen Franz Gsell? Es wird getuschelt, nicht nur auf dem Friedhof im beschaulichen mittelfränkischen Neustadt an der Aisch. Sogar der Name des Verstorbenen sei nicht mehr auf dem Stein zu lesen, so berichtet es ein Besucher der AZ.