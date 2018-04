2002 heiratete er seine zweite Frau Nathalie, mit der er eine Tochter hat. Auch diese Ehe ist längst geschieden.

Ein Bild von ihm bleibt: Lässig, männlich und ein gaunerhaftes Lächeln auf den Lippen: So hat sich Belmondo in die Riege der beliebtesten Darsteller gespielt. Regisseure wie François Truffaut, Louis Malle und Claude Sautet rissen sich um den jugendlichen, unerschrockenen Typ in engen Jeans und knapper Jacke. Neben Alain Delon profilierte er sich zu einem der wandlungsfähigsten Darstellern in allen Genres.

Karriere von Jean-Paul Belmondo: 100 Filme, 40 Theaterrollen

Der Altstar kann auf eine atemlose Karriere mit knapp 100 Kinofilmen und mehr als 40 Theaterrollen zurückblicken. Filme wie "Und dennoch leben sie“ mit Sophia Loren, "Eine Frau ist eine Frau“, "Die Millionen eines Gehetzten“ und "Angst über der Stadt“ ließen ihn zu einer Kultfigur des französischen Kinos werden. Belmondo trat in Abenteuerfilmen wie "Cartouche“ (1962) oder "Abenteuer in Rio“ (1964) ebenso überzeugend auf wie in Actionfilmen, wobei er bei den meisten auch ohne Double auskam. In seinen Interviews erzählte er gern, dass er bereits als 15-Jähriger auf Dächer geklettert sei.

Herzensbrecher, Draufgänger, Rebell: Damit begann Belmondos Filmkarriere. Im Jahr 1959 gab Jean-Luc Godard dem damals 26-Jährigen die Hauptrolle in "Außer Atem“. Der Film ging als Meisterwerk der Nouvelle Vague in die Filmgeschichte ein und Belmondo wurde auf einen Schlag zum Leinwandstar.

Im selben Jahr heiratete er die Tänzerin Renée "Elodie“ Constant. Aus der Ehe, die 1965 geschieden wurde, gingen die drei Kinder Patricia, Florence (57) und Paul (54) hervor – der Filius versuchte sich in den 80er und 90er Jahren vergeblich als Autorennfahrer, Patricia starb 1994 bei einem Brand.