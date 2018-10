Paris - Die entscheidende Frage für das Frankreich-Spiel wird sein: Geht Bundestrainer Joachim Löw an diesem Dienstag (20.45 Uhr, ARD live) die Operation Trotzreaktion und Gegenwehr mit seinen alten Helden an, den treuen Vasallen Neuer, Hummels, Kroos, Müller – oder mit den jungen, manchmal noch zu ungeduldigen und hibbeligen jungen Wilden um Kimmich und Co.?