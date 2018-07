Für Frankreich läuft indes ein Mann auf, der sich in der vergangenen Saison in München mühte. Bei der Fußball-WM glänzt Corentin Tolisso indes als Antreiber. Teamkollege und Bayern-Transferziel Benjamin Pavard wird sich in der Abwehr indes wohl vor allem um Sturmtank Romelu Lukaku kümmern müssen. Es wird spannend!