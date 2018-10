"Geht wieder respektvoller miteinander um", sagte Sammer in seiner Funktion als TV-Experte beim Sender Eurosport. Es dürfe in Krisensituationen "nicht immer so schnell um einzelne Personen gehen. Das ist eine Tendenz, die kritisiere ich in aller Deutlichkeit", sagte der 51-Jährige am Freitagabend. (Lesen Sie hier: Hasan Salihamidzic tobt - "Bundesliga keine Dschungel-Show")