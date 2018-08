Tuchel über Trapp: "Er will wechseln"

Der Keeper wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen. In Paris war Trapp hinter Gianluigi Buffon und Alphonse Areola nur die Nummer drei. Zuletzt war der 28-Jährige auch mit OGC Nizza in Verbindung gebracht worden. "Er will wechseln", sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel am Morgen während einer Pressekonferenz: "Im Moment versucht er, bei einem Klub zu unterschreiben." Mittlerweile ist klar: Der Klub war die Eintracht.