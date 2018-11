Kerem Demirbay (1.) und Andrej Kramaric (9.) schafften ebenfalls eine rasche 2:0-Führung der Hoffenheimer im Berliner Olympiastadion. Die Herthaner verkürzten durch Vedad Ibisevic (12.) auf 1:2. Ermin Bicakcic (55.) stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Mathew Leckie (71.) gelang der Treffer zum 2:3. Valentino Lazaro (87.) sicherte der alten Dame einen Punkt.

Leverkusen befördert Rolfes zum Sportdirektor

In Wolfsburg brachte Jerome Roussillon (50.) die Gastgeber gegen Leipzig auf die Siegerstraße. Die Samstagsspiele werden am Abend (18.30 Uhr/Sky) durch das Duell zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg komplettiert.

Am Freitagabend hatte Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0) gewonnen. Kevin Volland (76./81.) traf für die Werkself. "Kevin ist absolut verlässlich, weil er sich immer reinhaut, immer anspielbar ist und einfach extrem viel arbeitet. Mich freut es, dass er nach der vergebenen Großchance noch die zwei Tore gemacht hat", resümierte Bayer-Coach Heiko Herrlich.

Am Samstag gaben die Leverkusener die Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Simon Rolfes als Sportdirektor ab dem 1. Dezember bekannt. Der 36-Jährige tritt die Nachfolge des gleichaltrigen Jonas Boldt an, der am Saisonende ausscheidet. Rolfes bezeichnete seinen Aufstieg in Leverkusens Führungsriege als "die Erfüllung eines Traums". Er habe "Bayer 04 so viel zu verdanken und freue sich sehr über die neue Aufgabe, sagte Leverkusens Ehrenspielführer weiter.