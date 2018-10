Frankfurt, Dezember '17, The Taste, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, kabel eins, Der Teufel trägt Prada, Komödie

In der Modewelt New York Citys, wo ein schlecht gewähltes Outfit schon das Ende aller Karriereträume bedeuten kann, ist das Fashion-Magazin "Runway" eine Institution. Den letzten Feinschliff bekommt die einflussreiche Zeitschrift durch die fein manikürte Hand Miranda Priestlys (Meryl Streep) - der mächtigsten Frau in der Modewelt. Ein Job als Mirandas Assistentin könnte der frisch vom College kommenden grauen Maus Andy Sachs (Anne Hathaway) die Türen zur Welt des Journalismus öffnen - auch wenn Mode nicht gerade ihr Metier ist. Als Andy den Job, für den Millionen Frauen morden würden, bekommt, ahnt sie noch nicht, welche Hölle ihr bevorsteht.