Verletzter Matthias Ginter: Operation am Dienstag

Der 24-Jährige wird am Dienstag operiert. Über die Dauer der Verletzungspause machte der Verein keine Angaben. Trainer Dieter Hecking meinte am Montag, dass Ginter zügig zurückkommen werde. "Zügig heißt, sicher nicht vor der Winterpause. Er ist optimistisch und sagt, dass er in zwei Wochen wieder laufen will. Aber ein bisschen Zeit braucht er trotzdem", sagte der Gladbacher Coach dem TV-Sender Sky.