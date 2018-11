Fragwürdige Beauty-Methoden Alles für die Schönheit? Verrückte Trends aus Hollywood

Die Waffe gegen Babyhaare: der Laser

Babyhaare sind die feinen, kurzen Härchen, die meistens unzähmbar am Haaransatz abstehen. Wer sie nicht mit Haarspray bändigen will, kann es Kim Kardashian-West (38) gleichtun. Der Reality-Star ließ sich die Haare rund ums Gesicht angeblich per Laser entfernen. Der Vorteil: Die Haare wachsen nach einer Laserbehandlung an den Stellen nicht mehr nach. Wer allerdings etwas Geduld mitbringt, muss sich dieser schmerzvollen und teuren Behandlung, deren Kosten bei etwa 100 Euro liegen, nicht unterziehen. Denn die Haare wachsen im Normalfall von selbst im Monat um 1,5 Zentimeter schnell nach.