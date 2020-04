Fotoschätze: Haidhausen im Jahre 1981

Die zweite Geschichte hat mit Bocks fotografischer Heimat zu tun. Er war von 1974 bis 1983 Mitglied in einem stadtbekannten Fotoclub in Sendling, dem MCC (Münchner Camera Club). Und dieser Club war verantwortlich dafür, dass Bock so viele München-Bilder geschossen hat. Denn Quartalsweise lobte der MCC Fotowettbewerbe aus.