Polizei findet Schlüssel und Uhr beim Toten

Der Tote hatte lediglich eine blaue Jeans und Schuhe an. In der Hose befand sich ein Fahrzeugschlüssel der Marke Honda, der an einem schwarzen Mäppchen hing. Zudem fand die Polizei eine Armbanduhr von "Tom Tailor" beim Toten. An der Uhr hing auf einer Seite ein schwarzes Lederarmband mit einer silbernen Schnalle. Das Gegenstück des Lederarmbandes fehlte an der Armbanduhr.