München - Sie pilgern scharenweise ins Stadion. Diejenigen, die am Sonntag kein Ticket für das Rückspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (hier gibt's das Spiel im Liveticker) in München abbekommen haben, bevölkern die Giesinger Kneipen und Imbissbuden. Manch einer hofft vorm Grünwalder noch auf das Ticket-Glück in letzter Minute.