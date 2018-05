Fotografen verfolgen ihn in Mexiko Thomas Markle hat keine Lust mehr auf den Medienrummel

Thomas Markle (73), der Vater der frischvermählten Herzogin Meghan (36), leidet offenbar stark unter dem Medienrummel, der in den letzten Zeit auch ihn mit geballter Wucht traf und immer noch trifft. In einem Interview mit dem Promiportal "TMZ" sagte Markle in Richtung aller Fotografen, die ihn in seiner Wahlheimat Mexiko auf Schritt und Tritt verfolgen: "Lasst mich in Ruhe!" Er könne sich nicht einmal mehr einen Kaffee in einem Schnellrestaurant holen, ohne abgelichtet zu werden.