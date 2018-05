Fotograf Arthur Edwards packt aus Meghan Markle und Prinz Harry: Foto-Verbot bei der Hochzeit?

Die royale Traumhochzeit des Jahres rückt immer näher. Prinz Harry (33) und die US-Schauspielerin Meghan Markle (36, "Suits") werden sich am 19. Mai in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor das Jawort geben. Ausnahmezustand nicht nur für alle Royal-Fans, sondern auch für die britische wie internationale Presse. Doch Fotografen scheinen es nicht leicht zu haben, wie Arthur Edwards im Interview mit dem Magazin "Der Spiegel" erzählt. Der Palast wolle "nur Reporter, keine Fotografen" dabei haben, so Edwards, der seit über 40 Jahren für die britische "Sun" die Royal Family fotografiert.