Auch die Neuzugänge Leon Goretzka und Serge Gnabry waren mit dabei. Für Gnabry, der nach seiner Hoffenheim-Leihe jetzt wieder in München ist, ist das Gefühl in der Lederhosen noch etwas ungewohnt, wie er selbst sagt. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so mal auf die Wiesn gehe." Ohnehin wird es heuer eine Wiesn-Premiere für den Flügelspieler, Gnabry war nämlich noch nie auf dem Oktoberfest. Außerdem gibt er zu: "Ich bin eher ein Weintrinker."