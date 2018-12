Foto mit Tom und Bill Kaulitz Heidi Klum gewährt tiefe Einblicke vor dem Weihnachtsmann

Das stört die Fans an dem Foto

Was beim genauen Betrachten des Bildes auffällt: Heidi Klum gewährt erstaunlich tiefe Einblicke. Ihre Bluse ist über dem Dekolleté offen und ihr Busen blitzt hervor. "Heidi ist deine Bluse offen?", fragt ein Fan ungläubig. "Oh mit Nippelblitzer inklusive", meint hingegen ein anderer zu dem Foto. Ein weiterer Kommentator bemerkt: "Heidis Augenmakeup sieht komisch aus". Klums Augen sind in der Tat erstaunlich dunkel geraten. Doch nicht nur die 45-Jährige wird kritisch beäugt.