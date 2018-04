Foto in Paparazzi-Manier Michael "Bully" Herbig: Ein Statement-Shirt zum 50. Geburtstag

Als "Abahachi, Winnetouch, Grauer Star" spielte er sich im Jahr 2001 mit der Westernparodie "Der Schuh des Manitu" in die Herzen des Kinopublikums. Der Film war so erfolgreich, dass Bully seither eine fixe Größe in der deutschen Filmszene ist. "Mr. Spuck" spielte er in der "Star Trek"-Parodie "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" (2004). Der Film landete in den Top Drei der erfolgreichsten deutschen Filme nach Zuschauerzahlen. Bully und sein Team mussten sich bislang nur "Otto - Der Film" (1985) und sich selbst mit "Der Schuh des Manitu" geschlagen geben.