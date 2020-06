Foto auf Instagram Post Malone mit neuer Frisur und riesigem Kopf-Tattoo

Stolz präsentiert Rapper Post Malone (24, "Congratulations") in einem Instagram-Post seinen neuen Look: Er hat sich nicht nur den Schädel komplett kahl rasiert, die rechte Kopfhälfte über dem Ohr ziert jetzt auch ein riesiges Totenkopf-Tattoo. "Ich habe meine Haare noch kürzer geschnitten. Außerdem sind Skelette cool", erklärt der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Austin Richard Post heißt. "Öffne dein Herz so weit du kannst. Ein bisschen Liebe bringt einen weiter als man denkt."