Foto auf Instagram Désirée Nosbusch feiert Hochzeit mit "allen meinen Schwestern"

Jubel im Kreise ihrer Liebsten

Auf Instagram teilte die Schauspielerin nach der Trauung ein Bild, dass sie im weißen Brautkleid zeigt mit zahlreichen weiblichen Hochzeitsgästen. Den Schnappschuss kommentierte sie mit den Worten "I've got all my sisters with me" (zu Deutsch: "Ich habe alle meine Schwestern bei mir"), einem Liedzitat aus dem Sister-Sledge-Hit "We Are Family". Versehen wurde der Post mit den Hashtags "#love", "#friendship", "#Italy" und "#amore".