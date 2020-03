Fortsetzungen und Spin-offs Sky 1 wird Sky One: Wissenswertes zum Sender-Reboot

Sky 1 bekommt einen neuen Namen und Look und lockt alte wie neue Abonnenten mit exklusiven Inhalten. Zunächst der Name: Künftig schreibt man bei Sky die "1" aus - und zwar auf Englisch. Aus Sky 1 wird also Sky One. Zum Sender-Reboot dabei sind international erfolgreiche Serien wie "9-1-1", "Die Goldbergs", "S.W.A.T." oder "Zoey's Extraordinary Playlist".