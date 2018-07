Fortsetzung kommt in die Kinos Meryl Streep: Strahlender Auftritt bei der "Mamma Mia 2"-Premiere

Das auf den Teppich abgestimmte Kleid und Streep zogen alle Blicke auf sich. Mit funkelnden Creolen an den Ohren und einer orange-farbenen Clutch in der Hand lachte die 69-Jährige offen und fröhlich in die Kameras. Auch wenn man ihre Augen durch die getönte Sonnenbrille in Cateye-Form nicht sehen konnte, sah man ihr an, dass sie mit dem Film hochzufrieden ist. In "Mamma Mia! Here We Go Again" erwartet ihre Filmtochter ein Baby.