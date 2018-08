Die meisten Keime sind ganz gewöhnliche Begleiter des Menschen

Aber zurück nach Hongkong: Auch die Testpersonen sind für das Team von Gianni Panagiotou mehrmals morgens und abends jeweils 30 Minuten mit verschiedenen Linien unterwegs gewesen. Dabei sollten sie die Haltegriffe und -stangen in den Bahnen anfassen – die Gegenstände, die wohl am häufigsten von Fahrgästen berührt werden. Danach wurden ihre Hände analysiert. Die Frage: Welche Mikroorganismen haben es sich in der Zwischenzeit darauf bequem gemacht?