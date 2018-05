Forggensee im Allgäu Deutschlands größter Stausee sitzt jetzt auf dem Trockenen

Schwangau tröstet die Urlauber mit Buch

Um Urlaubern dennoch etwas zu bieten, haben sich die Schwangauer natürlich etwas einfallen lassen: Magnus Peresson, der bereits zum 60-jährigen Bestehen des Sees ein Buch zu dessen Geschichte herausgegeben hat, bietet unter dem Motto "Wanderung in eine versunkene Welt" Führungen auf den Seegrund an. Denn dort findet sich längst nicht nur Staub und Sand: Auch die Grundmauern des einstigen Namensgebers "Forggen", einem Weiler, und Baumstümpfe ehemaliger Auwälder kommen zum Vorschein, so der Experte.

Infos zu den Führungen gibt es unter Tel. 08362/81980 bei der Tourist-Info Schwangau.