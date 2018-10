Forderung nach No-Selfie-Zonen So treiben Selfies viele Menschen in den Tod

Immer wieder bekommt man mit, dass irgendwo auf der Welt eine meist junge Person dabei gestorben ist, wie sie gerade ein außergewöhnliches Selfie schießen wollte. So musste die Tageszeitung "Hindustan Times" im Mai beispielsweise berichten, dass ein Mann dabei zerfleischt worden sei, wie er ein Selfie mit einem verwundeten Bären knipsen wollte. Indische Wissenschaftler gehen in einer Studie darauf ein, wie viele Selfie-Todesfälle es in den vergangenen Jahren gab - und was die Hauptursachen dafür waren.