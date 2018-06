Foodsharing e.V. Essensretter: Viel zu schade zum Wegwerfen

Was landet am häufigsten in den Retter-Kisten ? "Brot und Gebäck", antwortet er. "Außerdem viel Obst, Gemüse oder Milchprodukte. Fleisch und Fisch eher weniger." Die Foodsaver sind mehrmals pro Woche im Einsatz, "da wechseln sich viele Foodsaver ab", sagt Anna Pollner, die schon kistenweise Brot, Obst und Gemüse vor der Mülltonne bewahrt hat. "Ich gebe das meistens an meinen privaten Freunde-Verteilerkreis weiter, der sich über die Jahre gebildet hat."