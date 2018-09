Food- & Travel-Show "Parts Unknown" CNN verbannt Asia Argento aus Anthony Bourdains Show

Argento dementiert die Vorwürfe

Jimmy Bennett soll Jahre nach dem angeblichen Missbrauch in einem Hotelzimmer in Kalifornien eine Millionensumme von Argento gefordert haben. Am Ende habe er rund 330.000 Euro bekommen. Die Italienerin behauptet, dass es nie zum Sex gekommen sei, es habe sich nur um ein freundschaftliches Verhältnis gehandelt. Gezahlt habe sie nur, um möglichen Rufschädigungen aus dem Weg zu gehen.